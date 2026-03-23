独立リーグのプロ野球球団、山梨ファイヤーウィンズは２２日、山梨県上野原市で帝京科学大（関甲新学生リーグ２部）と練習試合を行い、１３ー４で勝利した。初回、２番の鈴木理央 が左前安打を放ち、相手の失策が絡んで先制。２回には１番・望月竜彦の適時三塁打でリードを広げ、８回には山崎治彦が今季初本塁打を放つなど一挙に５得点 して突き放した。五島裕二監督は以下のようにコメントした。チームとして初勝利を挙げ