1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はモスバーガーです。モスバーガーといえば、新鮮な野菜をたっぷり使ったハンバーガーが美味しいお店。モーニングやお昼ごはんにピッタリなチェーン店です。しかし一部店舗でビールの提供をしていることをご存知でしょうか? つまり、モスでビールとモスチキンでちょい飲みができる!? 早速対象店舗を訪れてみました。ビールを飲めるモスバー