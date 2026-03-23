巨人は２３日、「ＢＬＡＣＫＤＩＡＭＯＮＤＳＥＲＩＥＳ２０２６」として開催する５月１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に、ラッパー／シンガーソングライターのＫｖｉＢａｂａ（クヴィ・ババ）さんの出演が決定したと発表した。試合前のグラウンド上に登場して、歌唱パフォーマンスとファーストピッチを行う。本シリーズのテーマである“黒”とカルチャーが交差する世界観を体現し、球場を盛り上げる。「ＢＬＡＣＫ