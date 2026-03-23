プロ野球横浜DeNAベイスターズ15周年を記念した帽子が23日、奄美市の小学生に贈られました。 （元横浜ベイスターズ（投手） 川村丈夫さん）「きょうはベイスターズの帽子をみなさんに配りにやってきました」 横浜DeNAベイスターズは2011年12月、前身の横浜ベイスターズから名称を変更。2010年からトータルで13年間、奄美市でキャンプを行ってきました。 このことが縁でベイスターズ