鹿児島港で23日あさ、桜島フェリーが風にあおられ、岸壁に係留していたクルーズ船に衝突しました。 鹿児島市船舶局によりますと、23日午前5時半すぎ、桜島フェリーの「第十八櫻島丸」が出航準備のため移動していたとき、岸壁に係留していたクルーズ船「クイーンズしろやま」に衝突しました。 船長は「突風にあおられて船が流された」と話しているということです。第十八櫻島丸はあす24日、運航を