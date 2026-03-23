霧島市の陸上自衛隊国分駐屯地に新しい司令が着任し、「地域から愛され、信頼される駐屯地を目指す」と決意を語りました。 きょう3月23日付けで陸上自衛隊第12普通科連隊長兼国分駐屯地司令に着任したのは、真坂智史1等陸佐(45)です。 真坂司令は、青森県出身で、2003年、防衛大学校を卒業し、陸上自衛隊に入隊。陸上幕僚監部監理部で予算編成を担当したほか、直近では、外務省に出向し、アメリカ防衛駐在武官として、アメリカ軍