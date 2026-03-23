鹿児島県本土で一番早く収穫される超早場米の産地・南さつま市金峰町で、地元の小学生が田植えを体験しました。 （レポーター）「10度ほどの水温の中、田植えが始まりました。子どもたちは泥に足をとられながらも楽しそうに田植えをしています」 田植えを体験したのは、金峰学園の4年生47人です。小中一貫校の金峰学園は地元の産業や文化を学んでほしいと、毎年この時期に超早場米「金峰コシヒカリ」の田植え体験を