２３日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に売りが広がり、日経平均株価は３連休前の前週１９日に続き連日の大幅安となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１８５７円０４銭安の５万１５１５円４９銭と続落。プライム市場の売買高概算は２６億８０１４万株、売買代金概算は７兆８００３億円。値上がり銘柄数は６６、対して値下がり銘柄数は１５１５、変わらずは８銘柄だった。 きょうの東京市場はリスク回避目