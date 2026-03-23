メインシナリオ…一目均衡表の雲を抜けた後はもみ合いで推移している。上向きで推移する21日線に支持されて、堅調な推移が見込まれる。その場合は、3月11日の高値213.31が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2月9日の高値214.44、215円の節目、2月4日の高値215.01などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、雲の上限の211.29、3月19日の安値210.81、雲の下限の210.60、基準線の210.27、210円の節目