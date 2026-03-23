メインシナリオ・・・このところの下げで9日の安値8.792円からの戻りの流れが崩れている。19日に9日以来の安値水準となる8.834円まで一時下落しており、一目均衡表の雲の下限の8.794円を下抜き、9日の安値8.792円も割り込めば、1月5日の安値8.693円や昨年12月30日の安値8.663円が下値の目標になる。昨年12月30日の安値8.663円を維持できないようであれば、昨年12月16日の安値8.599円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・