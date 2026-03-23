(c)円谷プロ NHKは、特撮ドラマ「帰ってきたウルトラマン」の4K/HDRリマスター版を、BSP4Kにて今夏より全話放送する。 「帰ってきたウルトラマン」は、1971年に放送が開始されるや“第2次怪獣ブーム”をまきおこした傑作特撮ドラマ。 タッコング、シーゴラス、シーモンス、ベムスター、ブラックキング、ナックル星人など、地球の平和をおびやかす怪獣や宇宙人と戦う防衛チーム・MA