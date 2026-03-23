現在、イラストの世界は大きな過渡期にある。生成AIの普及に伴い、“それなり”のクオリティーのイラストであれば、だれでも簡単に出力できるようになったためだ。パソコンを使って描かれた、いわゆるデジタルイラストの地位が揺らぎ始めているのは間違いなく、SNS上で「仕事が減った」と嘆くイラストレーターも少なくないようである。そんななか、復権しつつあるのがアナログのイラストだ。デジタルはいくらでも量産が可能だ