デジタルの発達や生成AIの普及に伴って、絵の具やマーカーといったアナログの画材は失われていくのではないかと思われた。ところが、最近になって若い層が購入する例が増えているという。デジタルのイラストに慣れ親しんだ層には“アナログ”が新鮮に映るようだ。実際、絵の具やマーカーを使い、手描きで創作をしてみたいと考える人は増えつつあり、ガイド本も多数出版されている。【写真】漫画家・イラストレーターから圧倒的支