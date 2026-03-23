今年で98回目を迎えた選抜高校野球大会だが、これまでサイクル安打が達成されたのはたった1度しかない（夏は6回）。それも本人が意図しないシチュエーションで生まれた、偶発的な記録だった。センバツで本当にあったサイクル安打にまつわる珍エピソードを集めてみた。【久保田龍雄/ライター】【写真で振り返る】激戦を制し、センバツを勝ち抜いた高校球児たちの姿今度はきっとカーブで来る大会史上初、そして現在でもセンバツ