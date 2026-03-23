WTOのオコンジョイウェアラ事務局長＝1月、スイス・ダボス（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】世界貿易機関（WTO）は23日までに、2026年に世界で取引されるモノの貿易量が前年比1.9％増になるとの予測を発表した。25年は人工知能（AI）関連の需要に支えられ4.6％増だったが、中東情勢混乱によるエネルギー価格の上昇を受け、26年は減速すると見込んだ。原油価格高騰が長期化すれば、さらに0.5ポイント押し下げられるリスクが