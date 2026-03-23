BS―TBSの「プロ野球SECONDLIFE〜新たな挑戦〜」が22日午後7時から2時間特番で放送され、元巨人のドラフト1位左腕・辻内崇伸氏（38）の“現在”が明かされた。今回で18回目を迎えたBS民放5社による共同企画「BaSeballにはBSがいる。」の第二夜はプロ野球選手の引退後に着目したドキュメンタリーだった。そのなかの一人として取り上げられた辻内氏。奈良県出身で、大阪桐蔭時代には国内左腕最速156キロの剛速球を武器に1