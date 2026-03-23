34歳の若さでこの世を去ったアイルトン・セナ(1960 - 1994)。通算で3度の年間チャンピオンに輝き、41度の優勝を誇る。その中から、三宅正治キャスターが語り継いでいきたいレースを選んだ。まずは1つ目。1993年、雨のヨーロッパグランプリ。予選4番手で臨んだ決勝。三宅キャスター実況：鬼神のような走りです。三宅キャスターも実況で「鬼神」と話したスタート。出遅れからわずか1周でトップに立ち優勝した。2つ目が、1992年のモナ