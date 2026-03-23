【第49話】 3月23日 公開 □第49話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月23日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第49話「気持ちいいですか…？」をヤンマガWebにて公開した。 第49話では、水に飛び込んだカズヤをクラリスが救出し、彼のもとに女医・ニルが再びやってくる。どうやら彼女の内面は大きく変化したようで……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のペー