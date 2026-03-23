東京海上ホールディングスは２３日の取引終了後、米バークシャー・ハサウェイ＜BRK.B＞グループとの戦略的パートナーシップの実施を発表した。バークシャー子会社で再保険事業の中核会社であるナショナル・インデムニティー・カンパニーを割当予定先として、自社株４８２０万７２００株を処分する。処分価格は１株５９６２円（処分価額の総額は約２８７４億円）。