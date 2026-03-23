ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において東京海上ホールディングスが急伸し、２３日の東証終値と比べて上昇率は一時１０％を超えた。同社は２３日の取引終了後、米バークシャー・ハサウェイ＜BRK.B＞グループとの戦略的パートナーシップの実施を発表。これを材料視した買いが入った。バークシャーグループは東京海上に対し戦略的な出資を実施する