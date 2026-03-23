ジャパンネクスト証券が運営するＰＴＳ（私設取引システム）で、日本板硝子は急騰。きょうの通常取引の終値比で一時２０％を超す上昇となった。 日本経済新聞電子版が２３日午後３時４５分ごろ、「日本板硝子が銀行団や投資ファンドから増資などで総額３０００億円の支援を受けて非公開化する方針を固めたことが２３日、分かった」と報じた。記事によると、既存株主から強制的に株式を買い取るスクイーズアウト（強制