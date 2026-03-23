レンジで簡単！ほっこりウマウマ、豚肉と白菜の蒸し料理2選【バリエ15品】和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず毎日のメニューを考えるのが大変だなぁ…というときは、ひとまず豚肉と白菜を買ってくると良いですよ。しょうがやにんにくの香味野菜をきかせたレンジ蒸し料理にすれば、調理もとても簡単！豚バラのうまみをそのまま白菜が吸収してくれる、定番メインレシピを2つご紹介します。■豚肉と白菜の中華蒸し定番の豚バラ×