日本特殊陶業 [東証Ｐ] が3月23日大引け後(16:30)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の900億円→1160億円(前期は926億円)に28.9％上方修正し、一転して25.2％増益を見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の362億円→622億円(前年同期は422億円)に71.