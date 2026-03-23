24日、薩摩地方は朝までは晴れますが、その後は次第に雲が増え、夜遅くには雨の降る所が出てきそうです。大隅地方も朝は日差しがありますが、日中以降は雲が多くなり、南部では夜遅い時間ほど雨が降りやすくなる見込みです。種子島・屋久島地方は時間とともに雲が厚くなり、夕方から夜にかけて雨の降る所が多く、風がやや強まることもありそうです。奄美地方は南部で雲がかかりやすく、にわか雨の可能性があり、北部でも雲が広が