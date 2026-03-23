21日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎がチャンピオンシップのクォーターファイナルをホームで行うことが確定した。クラブ公式SNSが伝えている。 現在34勝6敗でリーグ1位のNEC川崎。レギュラーシーズンの上位8チームが進出するチャンピオンシップでは、クォーターファイナルとセミファイナルがレギュラーシー