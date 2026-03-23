大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第18節が20日（金）から22日（日）にかけて行われた。 他のカードに先んじて20日（金）より行われたヴォレアス北海道vs広島サンダーズの試合。アウェーながらも、アタック決定率やブロック本数で相手を上回った広島THが、連日のストレート勝利を飾った。一方、ホームで悔しい連敗となったヴォレアスは前節から順位を一つ下げ、9位に後退している