JBC実行委員会は23日、2027年の「第27回JBC競走」の実施概要が決定したと発表した。11月3日に大井競馬場でJBCクラシック（ダート2000メートル）、JBCスプリント（ダート1200メートル）、JBCレディスクラシック（ダート1800メートル）が、同日に門別競馬場ではJBC2歳優駿（ダート1800メートル）が、それぞれ行われる。なお大井でのJBC開催は2023年以来4年ぶり10回目。