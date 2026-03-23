エア・カナダ・エクスプレス機が滑走路上で車両と衝突した＝23日、米ニューヨークのラガーディア空港/Angela Weiss/AFP/Getty Imagesニューヨーク（CNN）米ニューヨークのラガーディア空港で22日、エア・カナダ・エクスプレス機が滑走路上で車両と衝突し、機体が損傷した。現場の映像と航空管制の音声で明らかになった。米連邦航空局（FAA）は、「航空機の緊急事態」を理由に、ラガーディア空港で地上待機命令を出した。ニューヨー