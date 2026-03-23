タレント有吉弘行（51）が23日、Xを更新。動物園をめぐる悲喜こもごもをつづった。有吉は現在、2児のパパとして妻の元日本テレビアナウンサー夏目三久さんと子育て奮闘中。自身のXは子育てにまつわるポストの比率が多くなっている。14日夜には「オムツ洗濯。ポリマー爆発」と書き出した後、「絶望しかありません」と記した。16日夜には「あれだけ後悔と反省して皆さんからアドバイス貰って2日後にもう一度なんて口が裂けても