サッカー日本代表公式Xが公開国民的女優3人がサッカー日本代表のユニホームを着用したビジュアルが公開され、ネット上のファンが騒然となった。注目されているのは3月25日から東京・渋谷の宮下パークにオープンする「SAMURAI BLUE POP UP」の告知画像だ。サッカー日本代表の公式Xには、スポンサー企業の広告塔を務める、有村架純さん、今田美桜さん、広瀬すずさんが登場。それぞれが日本代表のユニホームを着用したビジュア