乾燥やハリ不足が気になると、美容液をしっかり重ねてケアしたくなるもの。でも、丁寧にお手入れしているつもりでも、40代・50代になると、その“重ねすぎ”が肌の印象に影響することがあります。なんとなく顔色が冴えない、くすんで見える。そんな違和感は、美容液の使い方が原因となっているケースもあります。重ねすぎると肌が“どんより”見えることも美容液をいくつも重ねると、肌表面にうるおいや油分が残りやすくなります。