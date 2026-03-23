デートの帰り際、「送っていくよ」と自然に言ってくれる男性。その一言は、単なる気遣いではありません。本命相手ほど男性は、会っている時間だけでなく、その後の時間も大切にしようとします。最後まで一緒にいたいと思っている本命相手との時間は、少しでも長く共有したいもの。「送っていくよ」という言葉には、まだ一緒にいたいという気持ちが自然に表れています。単なる親切ではなく、時間を大切にしたい心理が働いているのか