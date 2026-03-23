前大阪市長でコメンテーターの松井一郎氏が２３日、「藤川貴央のちょうどええラジオ」（毎週月〜木曜午前９時＝ラジオ大阪ＯＢＣ）に出演した。緊張が続く中東情勢のなかで行われた米トランプ大統領と高市早苗首相との日米首脳会談について松井氏は「成功したんじゃないかな。日本にとって大きなマイナスがなかった」と切り出すと、「トランプさんは高市さんに『中国に対しても日本の良さを伝えよう』ということも言っていただ