仕事や家事をしていても、どこか集中しきれない。考えがまとまりにくくなった、ミスが増えた気がするなどの違和感を覚えていませんか？40代以降は、頭の働きそのものが落ちるというよりも、“思考の使い方”や“集中の持続力”がゆるやかに変化していきます。脳のエネルギーの使い方が変わる脳も体と同じようにエネルギーを使って働いています。年齢とともにエネルギーの使い方や回復のリズムが変わることで、長時間の集中が続きに