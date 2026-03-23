【モデルプレス＝2026/03/23】「ミス・ジャパン」初代グランプリの土屋炎伽が3月22日、自身のInstagramを更新。妹で女優の土屋太鳳、弟で声優の土屋神葉ときょうだいでの海外旅行の様子を公開し、注目を集めている。【写真】土屋太鳳の美人姉「笑顔に癒やされた」妹のマレーシア満喫ショット公開◆土屋炎伽、妹・太鳳＆弟・神葉とマレーシア旅行へ炎伽はマレーシア国旗の絵文字を添えて、旅行中の食事や風景の写真を複数枚投稿。カ