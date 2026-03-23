【モデルプレス＝2026/03/23】E-girlsとして活動していた藤井萩花が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理がズラリと並ぶ食卓を公開した。【写真】元E-girlsで双子の母「ボリューム感あるのにヘルシー」卵焼きなど品数豊富な自炊メニュー◆藤井萩花、手料理ズラリの食卓披露藤井は「FCでいつも自炊メニューアップしてるのですが 料理配信希望出てるので 今度FC配信でやってみます」とファンへメッセージ。「雑過ぎて