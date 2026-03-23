山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の第2弾入場者プレゼント、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』大ヒット御礼ッ!!野田サトル描き下ろしスペシャルアートボード（A5サイズ）が、3月28日より配布されることが決定。さらに、約1ヵ月限定で撮影裏話が満載の副音声上映の実施が決定した。【写真】野田サトル描き下ろし！『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』第2弾入場者プレゼントビジュアルシリ