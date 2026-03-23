映画監督のデヴィッド・リンチさんが、遺言で友人や家族、そして元妻の1人に多額の現金を遺贈したことがわかった。 【写真】元妻に友人多額の現金を遺贈していた有名監督在りし日の姿 2025年1月に78歳で死去したリンチさんだが、TMZ.com によると、遺産の大部分を4人の子供たち（ジェニファーさん、オースティンさん、ライリーさん、ルーラさん）に遺し、学費や医療費などを賄うための信託を設