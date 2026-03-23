23日午後1時11分ごろ、慶尚南道盈徳（キョンサンナムド・ヨンドク）の菖浦里（チャンポリ）風力発電団地内の風力発電機19号機のブレード中央部分で火災が起こった。この事故でブレード部門の点検に出た3人のうち風力発電団地関係者1人が死亡しているのが見つかった。残りの2人は連絡が途絶えており捜索を行っている。この風力発電機は稼動中断後に点検と修理を受ける過程で火災が起こったという。現在風力発電機1基が燃えており、