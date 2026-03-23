BTS（防弾少年団）のカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」において警察の統制が過剰だったという批判が出ているなか、ソウル警察庁の朴正普（パク・ジョンボ）庁長が「市民の安全に関しては過度に対応すべき」との立場を明らかにした。朴庁長は23日の定例記者懇談会で、「中東情勢によるテロの脅威を考慮し、今回の行事は安全を最優先に考えた」と述べた。公演には主催者発表で10万4000人（ソウル市推計4万8000人）が