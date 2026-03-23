東京ディズニーランドのトゥモローランドにある「ショーベース」にて、2026年9月30日（水）より新しいエンターテイメントプログラム「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」がスタートすることが発表されました。スーパーボーカル＆ダンスグループ「The D-Groovationz4」による、ライブボーカルを中心としたエキサイ