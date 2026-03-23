２２日、黒竜江省大興安嶺地区に出現したオーロラ。（大興安嶺＝新華社配信）【新華社ハルビン3月23日】中国黒竜江省の多くの地域では22日夜から23日未明にかけて、地磁気活動の影響によりオーロラが現れ、色鮮やかな光が夜空を彩った。２２日、黒竜江省漠河市北極村に出現したオーロラ。（漠河＝新華社配信／郭〓宇）２３日、黒竜江省漠河市北極村に出現したオーロラ。（漠河＝新華社配信／郭〓宇）２３日、黒竜江省嘉蔭県に出