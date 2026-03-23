オードリーの若林正恭が２３日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、思いきり「ノンストップ！」と確信犯でやり、南海キャンディーズ・山里亮太を困惑させた。この日は若林が自身の著書「青天」のお渡し会を行い、番組ではその様子を放送。若林は最初にあいさつしたが「『ノンストップ！』をご覧の皆さん、おはようございます。全国放送おめでとうございます」と真裏の番組であるフジテレビ系「ノンストップ！」を確信犯ＰＲ。