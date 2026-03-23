バーチャルアイドル・星街すいせいが23日、東京・SUPER DOMMUNEにて『星街すいせい“Studio STELLAR”設立 メディア説明会』を開催した。【動画】星街すいせい、ホロライブとの今後の関係を語る同説明会は、22日に行われた活動8周年および生誕記念ライブ配信にて、個人事務所「Studio STELLAR」の設立が発表されたことを受けて開催されたもの。会場には星街本人が登壇し、配信で発表した内容を振り返りながら、設立の背景や今