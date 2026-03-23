セレブとは思えぬ大失態だった。元フィリピン大統領を祖父に持つギャルモデルの犬嶋英沙が3月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。番組内で往年の宴会芸を披露するVTRが公開され、共演者たちに爆笑される一幕があった。【映像】ギャルモデルが体を張った炭酸飲料一気飲み当番組は、MCを務める安田大サーカスのクロちゃん、元モーニング娘。の田中れいな、元AKB48の岡部麟がそれぞれチームリー