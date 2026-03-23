きょう発表された今年の春闘の第1回集計で、平均の賃上げ率は5.26%となりました。去年の同じ時期と比べ0.20ポイント下回りましたが、3年連続で5%を超えました。連合芳野友子 会長「人への投資の重要性について、中長期的視点を持って粘り強く真摯に交渉した結果だ。これから回答を引き出していく組合も多く、これからが本当の正念場だ」きょう、労働団体の連合は、傘下の労働組合の賃上げ要求に対する企業からの回答につい