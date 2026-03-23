タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・ハイヒールのモモコの長男の結婚式に出席したことを報告した。【映像】北斗晶「可哀想なくらいでした」初孫とのハワイ旅行での不運この日、北斗は「時差投稿になりますが…春分の日にハイヒール・モモコさんのご長男仁一郎君の結婚式がありました」と報告。新郎の晴れ姿に「挙式で姿を見た瞬間から涙 埼玉の親戚のおばちゃん気分でジーンと来てしまいました」と