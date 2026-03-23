2019年の京都アニメーション放火殺人事件で死刑判決を言い渡され、自ら控訴を取り下げた青葉真司死刑囚（47）に関し、弁護人は23日、本人による控訴取り下げを有効として死刑確定を維持した大阪高裁決定に異議を申し立てた。