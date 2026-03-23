「子供たちに母の味を残したい」。難病を抱え、キッチンに立つことができなくなってしまった1人の母親が、愛する子供たちのために残す、“命のレシピ”とは…。3年前にALSの診断 素朴な天然木で作られた、三段重ねの「お重」。かつて、この重箱には、母渾身の料理がぎっしり詰まっていた。蓋を開けたとき、家族がビックリするように…。食べた時、子供たちが笑顔になるように…。しかし、そんなお弁当作りが生き甲斐だった彼