健康診断で血圧や血糖値、コレステロールなどの数値を気にする人は多いです。しかし、「口の中の状態」を気にしている人はどれくらいいるでしょうか。実は近年、歯周病は単なる口の病気ではなく、糖尿病や心血管疾患などの生活習慣病と深く関係していることがわかっています。歯茎で起きている慢性的な炎症が、血流を通じて全身の健康にまで影響する可能性があるのです。今回は見落とされがちな「口の健康」と生活習慣病の意外な関